Шойгу поставил задачу увеличить темпы производства Т-80БВМ для СВО

Шойгу: необходимо увеличить темпы производства танков Т-80БВМ для СВО

Необходимо увеличить темпы производства танков Т-80БВМ, использующихся в зоне специальной военной операции (СВО). Такую задачу производителю поставил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Отмечается, что очередная партия Т-80БВМ погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в зону СВО. «Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — заявил глава военного ведомства.

Министр посетил предприятие в Омской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

В феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе СВО не только Т-90М «Прорыв», но и другие российские танки, особенно модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, показали себя лучше, чем западные.

В том же месяце завод «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») сообщил, что передал Минобороны России очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ.