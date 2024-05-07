Великобритания отказалась посетить инаугурацию Путина
Reuters: Великобритания отказалась посетить инаугурацию ПутинаСюжетВыборы президента России 2024
В Великобритании отказались посетить инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. Об этом сообщает Reuters.
Страна не будет отправлять своего представителя в Москву. Вместе с Лондоном такое же заявление выпустила Канада.
Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил,что Белый дом не считает прошедшие выборы «свободными и справедливыми». Однако он добавил, что несмотря на это, Путин остается президентом России.
Ряд европейских стран и членов Евросоюза заявили о бойкоте мероприятия. При этом Франция отправит на инаугурацию своего посла в Москве Пьера Леви. Как писал Reuters, такой шаг Парижа может стать причиной «раскола в западном лагере».