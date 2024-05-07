Windows 11 запретили устанавливать на смартфоны

XDA: Windows 11 нельзя будет устанавливать на смартфоны Windows Phone

Компания Microsoft ограничила установку Windows 11 на смартфоны. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа обратили внимание, что в будущем обновлении Windows 11 24H2 ожидается запрет на установку операционной системы на смартфоны. Авторы объяснили, что апдейт не поддерживает старые устройства на базе процессоров ARM, к которым в том числе относятся гаджеты на базе Windows Phone.

«Такие устройства, как Lumia 950 и Lumia 950 XL, больше не смогут работать с новыми выпусками Windows 11», — отметили журналисты. По их словам, Microsoft никогда не адаптировала Windows 11 под смартфоны на платформе Windows Phone, однако энтузиасты все равно могли установить систему на устройства. В обновлении 24H2 эта лазейка будет закрыта.

Специалисты рассказали, что старые смартфоны работают на базе ARM 8.0. Будущая ОС будет работать только с процессорами, поддерживающими ARM 8.1 и выше. Также 24H2 не адаптирована для работы с некоторыми ARM-процессорами, то есть систему нельзя будет установить на ряд ноутбуков.

Windows Phone, которая впоследствии была переименована в Windows 10 Mobile, вышла 11 октября 2010 года. В январе 2018 года в Mirosoft заявили, что не будут поддерживать платформу.

В начале апреля стали известны функции, которые получит ожидаемое осенью крупное обновление Windows 11 24H2. В первую очередь система выйдет с обновленным Copilot и редактором «Блокнот» с ИИ.