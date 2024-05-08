Силовые структуры
Адвокат раскрыл настроение находящегося в одиночной камере замминистра Иванова
Адвокат Мусаев: настрой у замминистра Иванова бодрый, он в одиночной камере
Настроение у замминистра обороны Тимура Иванова, находящегося в одиночной камере, бодрое. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Мурад Мусаев.
По его словам, его клиент бодр. Вместе с тем защитникам не удалось навестить Иванова в СИЗО «Лефортово».
Адвокаты намерены подать кассационную жалобу на решение о его аресте.
Мосгорсуд отказался освобождать Иванова. Он останется под стражей до 23 июня. Оснований для смягчения меры пресечения замминистра не обнаружено.