Адвокат раскрыл настроение находящегося в одиночной камере замминистра Иванова

Адвокат Мусаев: настрой у замминистра Иванова бодрый, он в одиночной камере

Настроение у замминистра обороны Тимура Иванова, находящегося в одиночной камере, бодрое. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, его клиент бодр. Вместе с тем защитникам не удалось навестить Иванова в СИЗО «Лефортово».

Адвокаты намерены подать кассационную жалобу на решение о его аресте.

Мосгорсуд отказался освобождать Иванова. Он останется под стражей до 23 июня. Оснований для смягчения меры пресечения замминистра не обнаружено.