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16:01, 8 мая 2024Силовые структуры

Адвокат раскрыл настроение находящегося в одиночной камере замминистра Иванова

Адвокат Мусаев: настрой у замминистра Иванова бодрый, он в одиночной камере

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Настроение у замминистра обороны Тимура Иванова, находящегося в одиночной камере, бодрое. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, его клиент бодр. Вместе с тем защитникам не удалось навестить Иванова в СИЗО «Лефортово».

Адвокаты намерены подать кассационную жалобу на решение о его аресте.

Мосгорсуд отказался освобождать Иванова. Он останется под стражей до 23 июня. Оснований для смягчения меры пресечения замминистра не обнаружено.

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      Любовь Ширижик
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