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10:37, 8 мая 2024Экономика

Дачникам дали советы на время майских заморозков

Эксперт Викулов: при температуре минус 3 градуса капусту лучше накрыть пленкой

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

На время неожиданных майских заморозков капусту, высажанную в открытом грунте, следует накрыть пленкой или банками. Такой совет дачникам дал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Его цитируют «Известия».

По его словам, даже без такой защиты капуста сможет выдержать похолодание до минус трех градусов. Окучивание в такую погоду картофелю также не повредит, уверяет эксперт. По его словам, даже если он и подмерзнет, то запаса питания в клубне хватит для образования новых побегов.

В то же время владельцев поликарбонатных теплиц Викулов предупреждает о риске остаться без урожая. Спасти растения, помогут обогреватели или укрытия из подручных материалов, пропускающих свет.

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Цветущие садовые деревья особенно подвержены холодам. На такие дни агроном рекомендует заготовить временные чехлы — они помогут сохранить листву и цветы. Большие сады и деревья можно закрыть с помощью дымовой завесы. Впрочем, такой способ может не угодить соседям, отмечает собеседник издания.

Эффективно защищает от мороза дождевание — спецустановки смачивают растения за счет чего в почве аккумулируется тепло. Опасность для цветущих кустарников и декоративных растений представляют предрассветные часы — в это время розы и гортензии должны обязательно быть укрыты.

Ранее для защиты посадок от заморозков огородникам рекомендовали использовать в теплице бочку с горящими углями. Ее следует устанавливать на кирпичи или железо.

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      Виктория Клабукова
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