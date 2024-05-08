Эскортница рассказала о самых странных и страшных клиентах

Секс-работница из США рассказала о самых странных клиентах, с которыми ей приходилось сталкиваться. Ее историю публикует Daily Mail.

Жительница Филадельфии по имени Сьюзи ушла из колледжа и стала работать эскортницей, чтобы обеспечить себя и приемную мать. Сначала она предоставляла услуги эротического массажа, но после начала заниматься с клиентами сексом за деньги. Кроме того, Сьюзи берет по 2,2 тысячи долларов (200 тысяч рублей) за то, чтобы на время изобразить возлюбленную мужчины.

Она рассказала, что серьезно относится к своей безопасности: требует от клиентов предъявить удостоверение личности, всегда берет деньги вперед, а в ее доме установлены камеры наблюдения. Строгие правила пришлось ввести после страшной истории с одним из клиентов.

«Он такой: "Значит, мы предоставляем полный спектр услуг, так ведь?" И я сказала: "Нет, мы не согласны, мы об этом не договаривались по телефону"», — рассказала женщина. После этого мужчина отказался платить, набросился на нее, схватил за горло и прижал к стене.

Сьюзи уверена, что спаслась только потому, что в доме был ее знакомый, которые остановил агрессивного посетителя. «Это был хороший опыт, ведь все могло закончиться гораздо хуже. У него ведь мог быть нож или пистолет. Слава богу, до этого не дошло», — сказала она.

Также Сьюзи рассказала, что одной из самых многочисленных и странных групп ее клиентов являются филадельфийские евреи-хасиды. «Они очень извращенные и все поголовно просят, чтобы я пописала на них», — заявила эскортница.

Ранее секс-работница из Австралии пожаловалась на трудности в личной жизни из-за своего рода деятельности. Она полагает, что многих мужчин смущает ее финансовая независимость и успешность.