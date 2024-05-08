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11:45, 8 мая 2024Из жизни

Гиена пробралась в дом 77-летнего мужчины и напала на него

В Кении гиена пробралась в дом 77-летнего фермера и набросилась на него

Фото: Unsplash

В Кении 77-летний фермер получил серьезные травмы после нападения гиены в собственном доме. Об этом сообщает Citizen Digital.

Акала Лекише из города Исиоло разбудили его козы, которые подняли шум в отдельном помещении, присоединенном к его дому. Пожилой мужчина пошел проверить в чем дело, и подвергся нападению гиены, которая пробралась к козам. «Он попытался спасти своих животных, а гиена пыталась выбраться наружу, но дверь захлопнулась», — рассказал сын фермера.

В итоге хищница набросилась на Лекише. Он получил серьезные травмы головы и переломы ребер. Родные сразу же повезли пострадавшего в близлежащую больницу, но там его отказались принять из-за забастовки медперсонала. Мужчину пришлось везти за 65 километров в другую клинику. В данный момент он находится на лечение.

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Сын Лекише рассказал, что после начала сезона дождей в регионе участились столкновения людей с дикими животными, которые стали чаще пробираться в поселения в поисках пищи. Родственники пострадавшего намерены добиваться от правительства компенсации за нападения дикого животного. Кроме того, они призвали Службу защиты природы Кении разбить постоянные лагеря в районе и оперативно реагировать на нападения зверей.

Ранее в Кении жители округа Киямбу массово пожаловались на то, что уже более года подвергаются нападению гиен-людоедов. Хищники затерроризировали обитателей деревень в окрестностях города Джуджи в Центральной провинции страны.

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      Никита Савин
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