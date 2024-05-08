МОК отказался вручать перешедшие россиянам олимпийские медали на Играх в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался вручать медали, перешедшие россиянам после пересмотра результатов прошедших Игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В МОК подчеркнули, что перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Там также отметили, что Олимпийский комитет России не смог вернуть МОК 15 медалей, которые забрали у представителей страны. «Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — заявили в МОК.

В 2018 году МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдаванина Сергея Тарновского. В марте этого года россиянин рассказал, что так и не получил медаль.

Ранее МОК объявил о намерении во время Игр-2024 в Париже награждать победителей и призеров прошлых Олимпиад. Церемонии пройдут в специально организованном Парке чемпионов.