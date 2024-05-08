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13:19, 8 мая 2024Наука и техника

На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

На Украине заметили польский танк PT-91 Twardy с дополнительной защитой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Доработанный танк PT-91 Twardy («Твердый») польского производства заметили на Украине. Машина получила дополнительную защиту, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на PT-91 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который получил массивный козырек для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе. Также решетчатыми экранами прикрыли борта корпуса, а стандартную динамическую защиту (ДЗ) ERAWA дополнили блоками ДЗ «Контакт».

В основе PT-91 лежит конструкция советского Т-72М1. Польская машина, которую выпускали до 2002 года, несет 394 элемента защиты ERAWA. Также танк получил систему предупреждения об облучении танка лазером и двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Всего было выпущено 232 Twardy.

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Ранее в мае издание Forbes писало, что ВСУ тщетно тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российскими танками, которые оснащают сплошными антидроновыми навесами.

В июле прошлого года стало известно об уничтожении первого PT-91 в зоне проведения спецоперации.

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      Даниил Иринин
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