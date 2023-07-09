Стало известно об уничтожении первого из переданных ВСУ польских танков Twardy

Первый из переданных ВСУ польских танков Twardy уничтожили на запорожском направлении

В зоне спецоперации был уничтожен первый из танков PT-91 Twardy, которые Польша передала Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ролик с подбитой боевой машиной опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z» в воскресенье, 9 июля.

На кадрах можно увидеть, как из подбитого танка вырываются языки пламени и поднимается густой дым. По данным канала, видео было снято на запорожском направлении.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель», ранее польские PT-91 на передовой замечены не были — вероятно, их решили перебросить туда после просьб Германии и Великобритании не направлять в эти районы их танки Leopard 2 и Challenger 2. Случаев уничтожения Twardy ранее также не фиксировалось, пишет канал.

Помимо Twardy, в ролике также можно заметить уничтоженный чешский танк Т-72EA и боевую машину пехоты M2A2 Bradley американского производства.

Впервые польские PT-91 заметили на Украине в середине апреля.