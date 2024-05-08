Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в домашнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 8 мая. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в начале второго овертайма Винсент Трочек принес победу команде из Нью-Йорка. Ему ассистировал Панарин. Еще две голевые передачи россиянин записал на свой счет в основное время.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Третья встреча состоится 12 мая, команда Панарина будет играть на выезде.

В нынешнем плей-офф Панарин провел шесть матчей. В активе россиянина три заброшенные шайбы и четыре голевые передачи.