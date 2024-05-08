Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
10 мая
13:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Рим (ж)
Анастасия Потапова
Сегодня
16:30 (Мск)
Сиюй Ван
Рим (ж)
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Фиорентина
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
09:01, 8 мая 2024Спорт

Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в домашнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 8 мая. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в начале второго овертайма Винсент Трочек принес победу команде из Нью-Йорка. Ему ассистировал Панарин. Еще две голевые передачи россиянин записал на свой счет в основное время.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Третья встреча состоится 12 мая, команда Панарина будет играть на выезде.

В нынешнем плей-офф Панарин провел шесть матчей. В активе россиянина три заброшенные шайбы и четыре голевые передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких сапог на земле». В НАТО задумались о документальном отказе от ввода войск на Украину

      На Украине заявили о массовых атаках на объекты энергетики. По всей стране дважды за ночь объявляли тревогу

      В США призвали арестовать Нетаньяху

      Седокова в откровенном наряде показала лицо без косметики

      Россияне отвернулись от одного вида недвижимости

      Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ

      Турист прыгнул с лодки во время вечеринки и был найден бездыханным спустя неделю

      МВФ предостерег от нарушений в связи с использованием российских активов

      На российского «гееборца» составили протокол за критику военнослужащих

      В ЛНР раскрыли цель тайного вывоза тел бойцов ВСУ из Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше