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12:01, 8 мая 2024Бывший СССР

Посол ЕС в Молдавии ответил на обвинения в краже Дня Победы

Посол ЕС в Молдавии Мажейкс почувствовал себя Гринчем, который украл День Победы
Янис Мажейкс

Янис Мажейкс. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Посол Европейского союза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс сравнил себя Гринчем, так как в его адрес звучат обвинения в краже Дня Победы из-за празднования 9 мая в Кишиневе Дня Европы. Его слова приводит РИА Новости.

«В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы», — сказал он.

Мажейкс объяснил, что для Евросоюза 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, которое затем переросло в создание ЕС. Кроме того, посол выразил уверенность в мирном праздновании Дня Европы.

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      Кристина Есикова
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