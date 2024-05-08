Посол ЕС в Молдавии ответил на обвинения в краже Дня Победы

Посол ЕС в Молдавии Мажейкс почувствовал себя Гринчем, который украл День Победы

Посол Европейского союза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс сравнил себя Гринчем, так как в его адрес звучат обвинения в краже Дня Победы из-за празднования 9 мая в Кишиневе Дня Европы. Его слова приводит РИА Новости.

«В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы», — сказал он.

Мажейкс объяснил, что для Евросоюза 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, которое затем переросло в создание ЕС. Кроме того, посол выразил уверенность в мирном праздновании Дня Европы.