Жителям Молдавии пригрозили штрафами за георгиевские ленты в День Победы

Полиция Молдавии будет штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевских лент в День Победы. Об этом заявил глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну, передает РИА Новости.

«До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они (георгиевская лента и символы V и Z — прим. «Ленты.ру») подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия», — отметил глава молдавской полиции, уточнив, что нарушителям будет грозить штраф.

Запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии был введен весной 2022 года. Соответствующий закон утвердила президент Молдавии Майя Санду. Глава республики заявляла, что данный символ необходимо отправить в «мусорное ведро истории».

В Министерстве иностранных дел России осудили слова Санду о георгиевской ленте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания главы республики «настоящим предательством».