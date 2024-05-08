Россиянам перечислили вернувшиеся в моду вещи из прошлого

Редактор Lamoda Федотова: куртки-бомберы и длина мини вновь вернулись в моду

Редактор моды Lamoda Полина Федотова перечислила тренды прошлого, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала россиян обратить внимание на так называемую рабочую эстетику, которая провозглашает удобство новой роскошью. «Например, миксовать кроссовки для трекинга с классическими жакетами и платьями, водонепроницаемые плащи и куртки — с брюками, а дутые жилеты — с рубашками», — уточнила она.

Кроме того, по словам специалистки, актуальность обрели кожаные куртки-бомберы, которые заменили байкерские косухи. Вещи длины мини также обрели новый виток популярности, считает собеседница издания. Подобные предметы гардероба можно заметить на показах таких брендов, как Prada, Gucci, Miu Miu, Max Mara, Versace, Alexander McQueen и Dolce&Gabbana.

В заключение Федотова порекомендовала присмотреться к балеткам, которые неожиданно стали трендом в текущем сезоне.

В феврале старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова перечислила россиянам тренды в обуви на весну 2024 года.