Сообщения о нехватке у России танков оказались недостоверными

Данные о том, что у ВС России заканчиваются танки, оказались недостоверными

Распространившаяся в ряде Telegram-каналов информация о том, что у Вооруженных сил (ВС) России заканчиваются танки, оказалась недостоверной.

Утверждалось, что на параде Победы в Москве будет представлен единственный танк — Т-34-85 времен Великой Отечественной, ничего другого у Российской армии якобы нет.

Гусеничный танк Т-34-85 по традиции находится во главе колонны военной техники. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин также объяснял, почему в параде 2023 года в Москве участвовал только один танк. «Этот танк — головной, это символический танк, символ Великой Отечественной войны. Наш легендарный Т-34 открывал парад — вот и вся песня. Это раньше было несколько танков, а сейчас такое приняли решение», — сказал он. По словам депутата, «тут никакого подвоха, никакой хитрости. У нас достаточно этих танков».

Танки у Вооруженных сил РФ не заканчиваются. Так, например, в преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Неделей ранее была отгружена партия танков Т-72Б3М. «Уралвагонзавод» поставляет в войска в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М «Прорыв», глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о том, что в 2023 году сухопутные войска получили свыше 1,5 тысячи новых и модернизированных танков. «В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров», — уточнил глава оборонного ведомства. Также продолжаются поставки основных боевых танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3М. Бронемашины передаются военному ведомству с дополнительной защитой.

В ноябре 2023 года также сообщалось, что госкорпорация «Ростех» увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз.

Фейк о нехватке у Российской армии танков уже тиражировался ранее. Тогда украинские военные говорили, что в месяц в России производится не более 20 новых машин. На самом же деле речь идет не менее чем о 127 машинах.

Информация о том, что в России якобы заканчиваются танки, не получила широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».