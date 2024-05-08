Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 8 мая 2024Мир

США пересмотрят некоторые виды военной помощи Израилю

Глава Пентагона Остин: США пересмотрят некоторые виды военной помощи Израилю
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пересматривают некоторые виды военной помощи Израилю из-за событий в Рафахе. Об это сообщает ABC News.

По его словам, Соединенные Штаты намерены и дальше делать все необходимое, чтобы гарантировать право Израиля на самозащиту. «Но тем не менее в настоящее время мы пересматриваем некоторые краткосрочные поставки в целях безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе», — добавил он.

Глава Пентагона также сообщил о приостановке поставки «боеприпасов большой грузоподъемности».

Ранее израильские чиновники заявили, что решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      IIHF оштрафовал ФХР за выступление Федотова в КХЛ

      Американский офицер призвал Украину пойти на переговоры с Россией

      Путин начал переговоры с Пашиняном

      В США заявили об успешном наступлении российских военных в зоне СВО

      На Солнце зарегистрировали 15 мощных вспышек

      На Украине ограничили потребление электричества в промышленности

      США пересмотрят некоторые виды военной помощи Израилю

      Стал известен первый финалист Лиги конференций

      Захарова обвинила Британию в русофобии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше