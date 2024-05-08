Глава Пентагона Остин: США пересмотрят некоторые виды военной помощи Израилю

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пересматривают некоторые виды военной помощи Израилю из-за событий в Рафахе. Об это сообщает ABC News.

По его словам, Соединенные Штаты намерены и дальше делать все необходимое, чтобы гарантировать право Израиля на самозащиту. «Но тем не менее в настоящее время мы пересматриваем некоторые краткосрочные поставки в целях безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе», — добавил он.

Глава Пентагона также сообщил о приостановке поставки «боеприпасов большой грузоподъемности».

Ранее израильские чиновники заявили, что решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС.