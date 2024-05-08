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18:55, 8 мая 2024Россия

Названа причина составления протокола о дискредитации ВС на россиянина-гееборца

«Фонтанка»: протокол на гееборца Булатова составили из-за поста с Овсянниковой

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Протокол о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России был составлен на «гееборца», автора многочисленных жалоб и заявлений на российских гомосексуалов Тимура Булатова из-за его поста с фотографией бывшей российской журналистки Марины Овсянниковой. Причину административного дела со ссылкой на собственные источники назвал портал «Фонтанка».

По данным издания, россиянин опубликовал в своем блоге фотоснимок, на котором Овсянникова запечатлена во время пикета, который та устроила во время прямого эфира «Первого канала», протестуя против спецоперации на Украине.

Размещенный Овсянниковой на плакате и переопубликованный Булатовым текст сочли дискредитирующим Армию России. За этот же плакат сама Овсянникова была заочно осуждена на восемь с половиной лет колонии.

О том, что на Булатова был составлен протокол о дискредитации, сообщалось сегодня, 8 мая. Сам «гееборец» заверил, что не писал ничего дискредитирующего в соцсетях, а, наоборот, всячески поддерживал армию и помогал ей.

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      Марк Леонов
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