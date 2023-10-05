Осужденная за фейки бывший редактор Первого канала подала жалобу на приговор

Экс-редактор Первого канала Овсянникова обжаловала приговор за фейки о ВС РФ

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова обжаловала приговор в виде 8,5 года лишения свободы, который ей вынес заочно Басманный суд Москвы за фейки про Российскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

Суд получил апелляционную жалобу осужденной, Мосгорсуд должен назначить дату ее рассмотрения.

4 октября Овсянникову признали виновной по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании ВС России»). По данным следствия, 15 июля 2022 года она опубликовала в своем публичном канале видео и фото с собой и плакатом с дискредитирующим армию текстом.

14 марта 2022 года она ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить специальную военную операцию России на Украине.

После инцидента редактора задержали и привлекли к уголовной ответственности. Ее поместили под домашний арест, но она покинула страну и была объявлена в розыск, поэтому суд проходил в ее отсутствие.

Прокурор требовал приговорить экс-редактора к 9,5 года. По словам адвоката, Овсянникова уехала «в одну из европейских стран», где сейчас находится под защитой.