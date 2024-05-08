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14:43, 8 мая 2024Мир

Названы основные задачи анонсированного саммита НАТО

Политолог Топорнин: задачи НАТО на саммите в июле останутся прежними

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Задачи НАТО по итогам саммита в Вашингтоне останутся прежними, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, какие вопросы будут ключевыми на встрече участников блока.

«Я бы не сказал, что задачи НАТО будут кардинально пересмотрены. В первую очередь, наверное, они учтут недавнее присоединение Финляндии и Швеции и, естественно, посмотрят, как можно в военно-стратегическом плане усилить северные границы с учетом того, что у Финляндии достаточно продолжительная граница с Российской Федерацией», — считает политолог.

Еще одна тема связана с помощью Украине, полагает Топорнин.

«Наверняка рассмотрят вопросы помощи Украине. Недавно Конгресс США одобрил выделение пакета помощи в размере 61 миллиард долларов. Мы видим, что поставки вооружений уже планируются на ближайшее время, производства будут запущены, возможна передача самолетов F-16», — полагает он.

Наверняка на саммите они опять заявят о поддержке Украины и, может быть, распределят роли, кто и как сможет поддерживать предоставление военной помощи

Николай Топорнинполитолог

Кроме того, сейчас для НАТО важно сформировать четкую позицию о возможности отправки своих войск в зону украинского конфликта, отметил Николай Топорнин. Такие выводы следуют из публикации итальянской газеты Corriere della Sera, по информации которой Североатлантический альянс может утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в противостояние Москвы и Киева.

«Я не знаю, насколько эта информация правдива, но дыма без огня не бывает. Вероятно, кто-то предложил принять такой документ, чтобы не было разноголосицы. (…) Вероятно, чтобы привести политическую позицию стран-участниц к общему знаменателю, чтобы у НАТО была четкая и единая позиция по этому вопросу, предложили принять резолюцию, в которой ясно и четко говорилось бы о том, что НАТО войска использовать не будет. Это, вероятно, важно и для того, чтобы российские власти тоже понимали, что это есть официальная позиция, а все остальное — политические инсинуации», — заключил он.

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Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, сообщается на сайте организации. Мероприятие пройдет под председательством генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.

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