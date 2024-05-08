Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента России

На саммите ЕАЭС Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что саммит ЕАЭС был блестяще организован. Он поблагодарил за это Владимира Путина.

Токаев прибыл в Россию с рабочим визитом днем 8 мая. В Москву президент Казахстана прилетел для участия в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы.