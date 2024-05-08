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19:43, 8 мая 2024Бывший СССР

Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента России

На саммите ЕАЭС Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что саммит ЕАЭС был блестяще организован. Он поблагодарил за это Владимира Путина.

Токаев прибыл в Россию с рабочим визитом днем 8 мая. В Москву президент Казахстана прилетел для участия в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы.

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      Екатерина Грищенко
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