Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента России
На саммите ЕАЭС Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев.
Президент Казахстана отметил, что саммит ЕАЭС был блестяще организован. Он поблагодарил за это Владимира Путина.
Токаев прибыл в Россию с рабочим визитом днем 8 мая. В Москву президент Казахстана прилетел для участия в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы.