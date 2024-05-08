В Киеве проспект Правды переименовали в проспект Евросоюза

Горсовет Киева переименовал проспект Правды в честь Евросоюза

Городской совет Киева переименовал проспект Правды в честь Европейского союза в рамках деколонизации. Об этом заявил секретарь горсовета украинской столицы Владимир Бондаренко, его слова орган власти опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии советского союза газеты "Правда". (...) Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название — проспект Европейского союза», — заявил он.

По словам Бондаренко, Евросоюз является давним экономическим и политическим, а с недавних пор — военным партнером Киева. По его словам, «чествование ЕС» в столичной топонимике является «логическим шагом на пути к укреплению взаимоотношений».

В конце мая стало известно, что городские власти Харькова переименуют 367 топонимов, которые связаны с Россией и СССР. Предполагается, что улица Менделеева будет переименована в Учебную, улица Крылова в улицу Археологов, а переулок Желябова в переулок Милосердия.