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00:15, 8 мая 2024Россия

В российском городе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и в Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и в Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава российского региона призвал жителей, находящихся дома, спрятаться в помещениях со сплошными стенами без окон. «Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе, расположенной в Луганске. На место случившегося выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

Прежде сотрудники МЧС оказались под обстрелом украинской армии в Каховке. Они прибыли для оказания помощи жителям, раненым при предыдущем обстреле со стороны Украины.

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      Маргарита Пименова
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