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17:55, 8 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили о попытках НАТО развязать ядерную войну

Журналист Моррис заявил, что НАТО пытается вовлечь Россию в ядерную войну

Фото: KCNA via KNS / Reuters

НАТО провоцирует президента России Владимира Путина, чтобы тот принял участие в ядерной войне, заявил американский журналист Клейтон Моррис. Такую точку зрения он озвучил YouTube-шоу Redacted.

«НАТО активно пытается вовлечь Путина в ядерную войну. Иными словами, они проверяют Путина: говорит ли он правду [о ядерном противостоянии] или блефует. Блефовал ли он раньше? Не похоже, что он из тех, кто блефует», — сказал Моррис о попытках развязать ядерную войну.

Журналист добавил, что заявление Польши о том, что на ее территории может быть размещено ядерное оружие США, приблизило мир к началу войны.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Он заявил, что это действие будет выполнено в рамках соглашений США с другими странами-членами НАТО, получивших название Nuclear Sharing ( «Совместные ядерные миссии»). Позднее министр национальной обороны Польши Павел Залевский уточнил, что страна подала заявку на участие в ядерной программе НАТО.

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      Мария Большакова
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