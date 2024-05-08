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04:36, 8 мая 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили «Мотолыгу» с «царь-мангалом»

«РГ»: в зоне СВО заметили тягач МТ-ЛБ с «царь-мангалом»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ с массивным антидроновым козырьком, который называют «мангалом», заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий гусеничную машину, которую прикрыли защитными экранами со всех сторон. Считается, что под «царь-мангалом» скрывается МТ-ЛБ, который прозвали «Мотолыгой». Подобные конструкции устанавливают для защиты техники от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

«Судя по видео, экраны у него до самой земли, это сделано для того, чтобы вражеские беспилотники-камикадзе не имели возможности "подныривать" в нижнюю лобовую деталь корпуса или попадать в борта», — отметили в публикации.

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      Даниил Иринин
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