Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

Теннисист Циципас рассказал о мечте получить футболку московского «Спартака»

Восьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о мечте, связанной с московской футбольной командой «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он был бы счастлив получить от клуба футболку. «Был ли когда-нибудь на матчах "Спартака"? Никогда. Был бы счастлив побывать», — сказал Циципас. Теннисист отметил, что в детстве у него была спартаковская экипировка.

Циципас — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук бывшего футболиста «Спартака» Сергея Сальникова. Вместе с красно-белыми последний трижды выигрывал чемпионат СССР, а в составе сборной страны стал олимпийским чемпионом.

25-летний греческий теннисист дважды доходил до финалов турниров серии «Большого шлема». Оба раза грек терпел поражение.

