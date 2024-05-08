Вынесен вердикт ударившему задержанную по лицу полицейскому

Под Калугой суд оправдал оперуполномоченного УгРо за то, что он ударил женщину

Дзержинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении оперуполномоченного уголовного розыска (УгРо) ОеМВД России по Медынскому району, который ударил по лицу задержанную. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Полицейский обвинялся в том, что совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

По данным следствия, инцидент произошел летом 2022 года. Тогда Фигурант выехал на место происшествия в составе оперативно-розыскной группы в городе Медыни. Приехав на место оперативники обнаружили женщину, которая нарушала общественный порядок. Она нецензурно ругалась и выражала явное неуважение к обществу. Нарушительницу задержали и доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования.

Полицейские зафиксировали руки женщины специальными браслетами. В этот момент хулиганка стала вести себя вызывающе, выражала несогласие с своим задержанием и громко и нецензурно ругалась в адрес полицейских. Правоохранители вели себя достойно и корректно, в соответствии с требованиями законодательства. Они неоднократно делали нарушительнице замечания по поводу ее поведения и отношения к представителям власти, однако женщина не успокаивалась. Тогда фигурант ударил ее по лицу. Потерпевшая получила ссадину на правой щеке.

Суд установил, что сотрудники полиции не совершали провокационных действий в отношении задержанной. В тот день полицейский правомерно применил физическую силу в отношении женщины и отметил отсутствия состава преступления. За мужчиной признано право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Оренбурга оправдал троих полицейских, обвиненных в пытках 18-летнего задержанного ради получения признательных показаний.