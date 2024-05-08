Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 8 мая 2024Ценности

Жена футболиста Смолова снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Блогерша Карина Истомина снялась в красном прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @diamond_april

Популярная блогерша Карина Истомина снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на странице издания Vogue в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя жена футболиста Федора Смолова показала фото из примерочной, на котором она предстала напротив зеркала в вязаном прозрачном платье длины макси в красном цвете. При этом сквозь упомянутый наряд просвечивалось ее тело. Вдобавок инфлюэнсерша отказалась от бюстгальтера, прикрывая рукой обнаженную грудь.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Свой образ она дополнила черными лоферами. При этом Истомина распустила прямые темные волосы, а лицо закрыла телефоном.

Ранее Истомина высказалась о любви к роскошным вещам. Собчак обратила внимание на то, что у жены футболиста Федора Смолова есть сумка Hermes Birkin, стоимость которой может достигать трех миллионов рублей. Инлфюэнсер призналась, что сама приобрела себе изделие в качестве подарка на рождение дочери.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели достигнуты». Россия ударила по объектам на Украине гиперзвуковыми «Кинжалами»

      Американские бомбардировщики получат 2,3-тонные противобункерные бомбы

      Российские военные спасли сбежавшего от ВСУ украинца

      Россиянам раскрыли секреты правильного употребления чая

      Российский дипломат призвала международные организации повлиять на Украину

      10-летний мальчик и его друзья подвергли туристку сексуальному насилию и избили

      Хирург объяснила изменения во внешности помолодевшего Бена Аффлека

      Взявшего в заложники своих пятерых детей россиянина арестовали

      Российские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею

      С полигона в Швеции запустят южнокорейскую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше