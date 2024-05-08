Жена футболиста Смолова снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Блогерша Карина Истомина снялась в красном прозрачном платье без бюстгальтера

Популярная блогерша Карина Истомина снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на странице издания Vogue в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя жена футболиста Федора Смолова показала фото из примерочной, на котором она предстала напротив зеркала в вязаном прозрачном платье длины макси в красном цвете. При этом сквозь упомянутый наряд просвечивалось ее тело. Вдобавок инфлюэнсерша отказалась от бюстгальтера, прикрывая рукой обнаженную грудь.

Свой образ она дополнила черными лоферами. При этом Истомина распустила прямые темные волосы, а лицо закрыла телефоном.

Ранее Истомина высказалась о любви к роскошным вещам. Собчак обратила внимание на то, что у жены футболиста Федора Смолова есть сумка Hermes Birkin, стоимость которой может достигать трех миллионов рублей. Инлфюэнсер призналась, что сама приобрела себе изделие в качестве подарка на рождение дочери.