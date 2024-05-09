Хуситы нанесли удары по трем израильским судам

Вооруженные силы хуситов атаковали три израильских судна

Вооруженные силы хуситов из йеменского движения «Ансар Алла», которое правит на севере страны, атаковали три израильских судна в Индийском океане и Аденском заливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных сил и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным», — цитирует информационное агентство заявление представителя движения Яхьи Сариа, сделанное в эфире телеканала «Аль-Масира».

По его словам, ракетные войска Йемена также нанесли два удара по израильскому судну MSC Vittoria. Первая атака была проведена в Индийском океане, вторая — в Аравийском море.

Сариа отметил, что Вооруженные силы Йемена следят за происходящим в секторе Газа «и без колебаний повышают уровень своих военных операций ради победы над угнетателями палестинского народа».

Ранее в мае сообщалось, что в Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов. По словам командующего военно-морской операцией ЕС Aspides Василиоса Грипариса, для эффективного выполнения ее задач не хватает десятка кораблей.

