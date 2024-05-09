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11:22, 9 мая 2024Мир

Хуситы нанесли удары по трем израильским судам

Вооруженные силы хуситов атаковали три израильских судна
Архивное фото

Архивное фото. Фото: IDF / Handout / Xinhua / Globallookpress.com

Вооруженные силы хуситов из йеменского движения «Ансар Алла», которое правит на севере страны, атаковали три израильских судна в Индийском океане и Аденском заливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных сил и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным», — цитирует информационное агентство заявление представителя движения Яхьи Сариа, сделанное в эфире телеканала «Аль-Масира».

По его словам, ракетные войска Йемена также нанесли два удара по израильскому судну MSC Vittoria. Первая атака была проведена в Индийском океане, вторая — в Аравийском море.

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Сариа отметил, что Вооруженные силы Йемена следят за происходящим в секторе Газа «и без колебаний повышают уровень своих военных операций ради победы над угнетателями палестинского народа».

Ранее в мае сообщалось, что в Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов. По словам командующего военно-морской операцией ЕС Aspides Василиоса Грипариса, для эффективного выполнения ее задач не хватает десятка кораблей.

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      Никита Савин
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