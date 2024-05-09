The Economist: ВСУ ведут бои за Часов Яр, чтобы не дать РФ взять Харьков и Киев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут бои за Часов Яр для того, чтобы не дать российской армии взять Харьков, Днепр, Одессу и Киев, говорится в публикации The Economist.

Газета поговорила с командирами ВСУ, которые выразили тревогу из-за возможного наступления России. Год назад, когда Украина готовилась к контрнаступлению, простое удержание собственных позиций считалось самым пессимистичным сценарием, однако теперь, когда Россия готовится к новому рывку, это названо лучшим вариантом, отмечает издание.

Собеседники газеты считают, что Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года, как обещали ее политики. «Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута (российское название города Артемовск — прим. «Ленты.ру»), — заявил командир подразделения ПВО Александр Тимченко.

По словам командира 92-й дивизии ВСУ Павла Федосенко, существует 70 процентов вероятности, что Россия может занять часть Донбасса, которая находится под контролем Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часов Яр и других районов Донбасса, Москва попадет «в самое сердце» Украины.