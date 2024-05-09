Южная Корея заявила о готовности сотрудничать с Россией

Президент Южной Кореи: страна готова сотрудничать с РФ по отдельным вопросам

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о готовности Сеула сотрудничать с Россией по некоторым вопросам. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что страна будет поддерживать отношения с Москвой, сотрудничая по отдельным вопросам, возражая и сохраняя бдительность, где это необходимо. По его словам, сотрудничество также будет обеспечивать интересы стран в экономике, делая отношения гладкими.

Кроме того, Юн Сок Ель назвал РФ государством, с которым у Республики Корея «давно установлены хорошие отношения». Он добавил, что отношения между странами осложнились из-за «экспорта северокорейского оружия» и украинской ситуации.

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что страна продолжит оказывать Украине помощь по просьбе США. Так он ответил на вопрос о поставках южнокорейских вооружений и боеприпасов.