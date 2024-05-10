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18:04, 10 мая 2024Спорт

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ахмат» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ
архивное фото

архивное фото. Фото: Магомед Абасов / пресс-служба ФК «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На первой добавленной к первому тайму минуте гол забил нападающий Мохамед Конате. На 62-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Бернард Бериша.

Таким образом, после 28 матчей «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Ахмат» располагается на десятом месте, имея в активе 35 очков. Промежуточно лидирует петербургский «Зенит» с 51 очком.

В следующем матче «Крылья Советов» на выезде сыграют с московским «Динамо» 18 мая. «Ахмат» днем позже примет «Зенит».

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      Анастасия Борисова
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