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14:04, 10 мая 2024Силовые структуры

Фигурантом дела подчиненного замглавы Минобороны Филатова стал гражданин ФРГ

Гражданин ФРГ стал фигурантом дела подчиненного замглавы Минобороны Филатова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фигурантом уголовного дела экс-руководителя ряда подведомственных Минобороны России организаций Антона Филатова, являющегося также экс-подчиненным замглавы обороны Тимура Иванова, стал гражданин Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что по уголовному делу проходит гражданин ФРГ по имени Феликс Нойберг.

«Уголовное дело выделено 12 ноября 2018 года из уголовного дела, возбужденного 30 марта 2016 года главным следственным управлением СК РФ в отношении Нойберга Ф. и Филатова А. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в растрате в особо крупном размере)», — отмечается в постановлении Мосгорсуда.

В документах указано, что Филатова задержали 7 ноября 2018 году и сразу же предъявили обвинение. Спустя некоторое время уголовное дело было прекращено, а в апреле текущего года его вновь обвинили в растрате в особо крупном размере и поместили под стражу.

Нойберга объявили в международный розыск в 2016 году, а в декабре следующего года он был задержан и помещен в СИЗО. Спустя несколько месяцев ему поменяли меру пресечения на домашний арест, который продлили до ноября 2018 года. По данным издания, свежие данные о мужчине в судебной базе отсутствуют.

Ранее Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, отказались освобождать из СИЗО. Ему вменяется получение взяток на сумму в 1 миллиард 185 миллионов рублей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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