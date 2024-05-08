В суд принесли четыре пакета с наградами замглавы Минобороны Тимура Иванова. Это не помогло ему выйти из СИЗО

Замминистра обороны Иванова отказались выпустить из-под стражи

Замглавы Минобороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, отказались освобождать из СИЗО. Мосгорсуд 8 мая отклонил просьбу защиты Иванова смягчить ему меру пресечения на домашний арест.

Адвокатам заместителя министра обороны не помогли в этом даже четыре пакета с наградами Иванова, которые они принесли в зал суда, стремясь тем самым повлиять на решение.

Защита принесла в суд десятки наград Иванова

Апеллируя к суду с ходатайством об освобождении Иванова из СИЗО, защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова, на пакетах было написано «Армия России». Указывается, что их несли два человека. Также опубликовано фото с наградами — в суде они заняли практически весь стол адвоката Мурада Мусаева. Защита указывала, что среди них есть награды Героя ДНР и ЛНР. Кроме того, освобождение из-под стражи поспособствовало бы «активному расследованию» дела, считали адвокаты.

Домашний арест для Иванова предлагали устроить либо в квартире, расположенной напротив Верховного суда в центре Москвы, либо в доме на Рублевке.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Однако апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы была отклонена. Заседание прошло в закрытом режиме — следователь объяснил такую необходимость тайной следствия. Замминистра оставили в «Лефортово» до 23 июня. Сам Иванов участвовал в рассмотрении апелляции из изолятора по видеосвязи. На кадрах он в гражданской одежде слушает решение суда со спокойным видом. Мусаев позднее высказался, что «настрой у Иванова бодрый», несмотря на содержание в одиночной камере в предыдущие дни. Теперь же карантин для замминистра закончился, и его перевели в двухместную камеру, отметил защитник.

Адвокат добавил, что и сегодняшнее решение будет обжаловано в кассации.

Следствие сочло, что Иванов может скрыться в Европе, несмотря на санкции

В пресс-службе суда, объясняя решение, отметили, что не обнаружено оснований для смягчения меры пресечения. Следствие и прокуратура выступали против просьбы защиты.

Как сообщил Мурад Мусаев, одним из аргументов следствия являлось то, что Иванов в случае смягчения меры пресечения якобы может скрыться в странах Евросоюза. Он указал, что это было бы невозможно из-за того, что замглавы Минобороны числится и в европейских, и в американских санкционных списках. По словам Мусаева, об этом «недопустимо говорить с серьезным лицом на заседании суда».

Иванов действительно находится под американскими санкциями с марта 2022 года. Тогда Госдеп из-за специальной военной операции ввел ограничительные меры против 11 представителей оборонного комплекса России. Тимур Иванов также включен в санкционные списки Великобритании, Канады и Евросоюза.

Мусаев также пожаловался на то, что адвокаты до сих пор не смогли попасть к Иванову в СИЗО.

В «Лефортово» мы до сих пор не допущены. Попасть туда можно только по письменному разрешению следователя, а он уклоняется от их выдачи уже две недели Мурад Мусаев адвокат

Мусаев также подтвердил данные, что Иванов временно отстранен от должности замминистра обороны РФ.

Иванову вменяются взятки на миллиард рублей

Мусаев также дополнил информацию о сути выдвинутого обвинения. «Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили ему объекты», — высказался защитник, заявив, что это не соответствует действительности. Он отметил, что упоминается сумма в один миллиард рублей.

Он также отметил, что Иванову не принадлежит квартира в Чистом переулке и особняк на Рублевке. «У него одна квартира, которой он владеет на праве собственности, он выплачивает за нее ипотеку», — высказался адвокат.

В рамках дела по требованию СК также арестовано имущество ряда близких к Иванову людей, в том числе банковские счета родителей. «По 10 тысяч рублей на их банковских картах арестовали», — пояснил Мусаев. О другом имуществе, которое также было арестовано, защита заявила, что не знает.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.