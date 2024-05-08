В суд принесли четыре пакета с наградами замглавы Минобороны Тимура Иванова. Это не помогло ему выйти из СИЗО
Замглавы Минобороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, отказались освобождать из СИЗО. Мосгорсуд 8 мая отклонил просьбу защиты Иванова смягчить ему меру пресечения на домашний арест.
Адвокатам заместителя министра обороны не помогли в этом даже четыре пакета с наградами Иванова, которые они принесли в зал суда, стремясь тем самым повлиять на решение.
Защита принесла в суд десятки наград Иванова
Апеллируя к суду с ходатайством об освобождении Иванова из СИЗО, защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова, на пакетах было написано «Армия России». Указывается, что их несли два человека. Также опубликовано фото с наградами — в суде они заняли практически весь стол адвоката Мурада Мусаева. Защита указывала, что среди них есть награды Героя ДНР и ЛНР. Кроме того, освобождение из-под стражи поспособствовало бы «активному расследованию» дела, считали адвокаты.
Домашний арест для Иванова предлагали устроить либо в квартире, расположенной напротив Верховного суда в центре Москвы, либо в доме на Рублевке.
Однако апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы была отклонена. Заседание прошло в закрытом режиме — следователь объяснил такую необходимость тайной следствия. Замминистра оставили в «Лефортово» до 23 июня. Сам Иванов участвовал в рассмотрении апелляции из изолятора по видеосвязи. На кадрах он в гражданской одежде слушает решение суда со спокойным видом. Мусаев позднее высказался, что «настрой у Иванова бодрый», несмотря на содержание в одиночной камере в предыдущие дни. Теперь же карантин для замминистра закончился, и его перевели в двухместную камеру, отметил защитник.
Адвокат добавил, что и сегодняшнее решение будет обжаловано в кассации.
Следствие сочло, что Иванов может скрыться в Европе, несмотря на санкции
В пресс-службе суда, объясняя решение, отметили, что не обнаружено оснований для смягчения меры пресечения. Следствие и прокуратура выступали против просьбы защиты.
Как сообщил Мурад Мусаев, одним из аргументов следствия являлось то, что Иванов в случае смягчения меры пресечения якобы может скрыться в странах Евросоюза. Он указал, что это было бы невозможно из-за того, что замглавы Минобороны числится и в европейских, и в американских санкционных списках. По словам Мусаева, об этом «недопустимо говорить с серьезным лицом на заседании суда».
Иванов действительно находится под американскими санкциями с марта 2022 года. Тогда Госдеп из-за специальной военной операции ввел ограничительные меры против 11 представителей оборонного комплекса России. Тимур Иванов также включен в санкционные списки Великобритании, Канады и Евросоюза.
Мусаев также пожаловался на то, что адвокаты до сих пор не смогли попасть к Иванову в СИЗО.
В «Лефортово» мы до сих пор не допущены. Попасть туда можно только по письменному разрешению следователя, а он уклоняется от их выдачи уже две недели
Мусаев также подтвердил данные, что Иванов временно отстранен от должности замминистра обороны РФ.
Иванову вменяются взятки на миллиард рублей
Мусаев также дополнил информацию о сути выдвинутого обвинения. «Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили ему объекты», — высказался защитник, заявив, что это не соответствует действительности. Он отметил, что упоминается сумма в один миллиард рублей.
Он также отметил, что Иванову не принадлежит квартира в Чистом переулке и особняк на Рублевке. «У него одна квартира, которой он владеет на праве собственности, он выплачивает за нее ипотеку», — высказался адвокат.
В рамках дела по требованию СК также арестовано имущество ряда близких к Иванову людей, в том числе банковские счета родителей. «По 10 тысяч рублей на их банковских картах арестовали», — пояснил Мусаев. О другом имуществе, которое также было арестовано, защита заявила, что не знает.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.