Посол Израиля заявила о важности отношений с Россией

Посол Гальперин: Израилю по-настоящему важны отношения с Россией

Отношения с Россией по-настоящему важны для Израиля, заявила посол страны в РФ Симона Гальперин. Об этом пишет ТАСС.

Она прокомментировала свой вызов в МИД России в связи с «неприемлемыми высказываниями» вскоре после начала работы в этой должности. По мнению дипломата, две страны могут вести диалог даже по темам, где они абсолютно не согласны друг с другом.

«Нам действительно важны отношения между Израилем и Россией. Я думаю, что это взаимно», — подчеркнула она. Посол указала, что имеет хорошие контакты с российской стороной на личном и профессиональном уровнях.

Ранее Гальперин выразила недовольство политикой Москвы на Ближнем Востоке. В частности, дипломат считает, что РФ слишком поздно осудила нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.