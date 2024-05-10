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12:20, 10 мая 2024Мир

Комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии создадут в Польше

В Польше планируют создать комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Globallookpress.com

В Польше планируют создать комиссию по расследованию предполагаемого влияния России и Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает РИА Новости.

Такое заявление Туск сделал при назначении министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации. Премьер-министр отметил, что Семоняк уже подготовил проект закона, в соответствии с которым создадут комиссию. Она будет расследовать влияние, которое Россия и Белоруссия якобы оказывали ранее на происходящие события в Польше.

Также Туск заявил, что после церемонии назначения он посетит очередное заседание коллегии по делам спецслужб на эту же тему. Первое такое заседание состоялось 8 мая. Главной темой стал скандал с выехавшем в Белоруссию польским судьей.

Ранее премьер-министр признал, что на Украине присутствуют военнослужащие НАТО.

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