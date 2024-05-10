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10:49, 10 мая 2024Россия

Мать российских детей-маугли из подвала забрала их из больницы ночью через окно

«Фонтанка»: мать найденных в подвале детей забрала их из больницы через окно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мать найденных в петербургском подвале детей-маугли забрала их из больницы ночью через окно. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным российского издания, женщина обратилась в больницу, где разместили детей, чтобы врачи позволили ей находиться в медучреждении вместе с ними. Мать хотела забрать детей из больницы, однако врачи были готовы отдать их лишь с согласия органов опеки.

После того, как женщина узнала об этом, то решила забрать сыновей самостоятельно. «Ни опека, никто другой претензий не имеет. Это я им предъявлю теперь. Будем судиться с больницей», — заявила россиянка «Фонтанке».

10 апреля в подвале жилого дома в Петербурге были обнаружены трое детей-маугли, которые жили там вместе с отцом россиянином Артуром Талиповым. В подвале дети проживали в условиях антисанитарии, вся их одежда была испачкана краской.

По словам их матери, когда мужчина забирал сыновей из Самары, в подвале он не проживал. Как пояснил Талипов, он забрал детей от матери и ее сожителя, поскольку сыновья жаловались, что их постоянно ругают.

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      Марк Леонов
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