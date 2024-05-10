Названа самая распространенная причина возникновения психических расстройств

JAMA: жестокое обращение в детстве обуславливает 41 процент психрасстройств

Насилие и жестокое обращение в детстве является причиной 41 процента от всех случаев развития распространенных психических расстройств и саморазрушительного поведения. Исследование об этом опубликовали австралийские ученые, оно приводится в журнале JAMA Psychiatry.

В рамках исследования ученые проанализировали данные нескольких десятков тысяч австралийцев, принявших участие в национальных опросах, посвященных ментальному здоровью.

Они искали связь между жестоким обращением с детьми и развитием психических заболеваний во взрослом возрасте, учитывая при этом и другие факторы, например генетическую предрасположенность.

В результате они установили, что именно насилие в детстве является ключевым фактором, влияющим на проблемы с психикой по мере взросления человека.

«Если бы в Австралии было искоренено жестокое обращение с детьми, можно было бы предотвратить более 1,8 миллиона случаев депрессивных, тревожных расстройств и расстройств, связанных с потреблением психоактивных веществ», — заключили ученые.

Ранее стало известно о редком психическом заболевании, при котором человек находится в состоянии постоянного сексуального возбуждения. Страдающая им американка рассказала, что начала замечать симптомы болезни еще в шесть лет, из-за чего испытывала сильные страдания.