Роскачество выявило новый способ мошенничества в Telegram

Роскачество выявило способ мошенничества в Telegram под видом техподдержки

Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Потенциальной жертве под видом техподдержки сообщают, что ими была получена заявка на удаление аккаунта. Мошенники предлагают отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, который по интерфейсу напоминает Telegram, где предлагается ввести номер телефона и код безопасности. Благодаря этому злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами, выявили в организации.

Для того, чтобы избежать мошенничества, в Роскачестве призвали пользователей использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах.

Ранее сообщалось, что мошенники используют сайты с картинками, чтобы завладеть аккаунтами пользователей в Telegram. Отмечалось, что юзер вводит на фишинговом ресурсе свои логин и пароль, который попадает в руки злоумышленников.