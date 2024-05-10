Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к столице российского региона

Белгородский глава Гладков: на подлете к городу ПВО сбила две воздушные цели

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как заявил Гладков, по предварительным данным, в столице российского региона нет на пострадавших, ни разрушений. Однако, как добавил губернатор, власти продолжают уточнять эту информацию.

Ранее власти региона призывали граждан укрыться в безопасных местах из-за ракетной опасности.