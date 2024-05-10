Украина ударила по российскому региону из РСЗО Ольха

МО России: над Белгородской областью ПВО сбила два снаряда РСЗО Ольха

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», выпущенные по российскому региону Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО), заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в МО, ракеты были сбиты около 9:30 по московскому времени (совпадает с местным).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО уничтожила несколько воздушных целей на подлете к городу. Он добавил, что в регионе нет ни пострадавших, ни разрушений.