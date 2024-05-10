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14:08, 10 мая 2024Культура

В дом Дрейка снова попытались ворваться

В дом рэпера Дрейка в Торонто снова попытались ворваться незнакомцы

Фото: Mark Blinch / Reuters

В дом рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) в Торонто (Канада) снова пытались ворваться незнакомцы. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что ранее выстрелом из машины, водитель которой пытался попасть на территорию дома рэпера, ранили в грудь охранника. К моменту приезда полиции мужчина был без сознания. В больнице его прооперировали.

Через два дня после нападения на территорию дома проник неизвестный, который подрался с охранниками. Его задержала полиция.

О стрельбе возле дома Дрейка стало известно 7 мая. В ночь на вторник поступил звонок в полицию. Представители артиста отказались от комментариев, а в полиции не уточнили, находился ли рэпер дома в момент стрельбы.

В апреле издание PageSix сообщило, что американский рэпер Kid Cudi сломал ногу во время выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.

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      Даниил Иринин
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