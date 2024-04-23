Известный американский рэпер сломал ногу во время выступления на Coachella
Рэпер Kid Cudi сломал ногу во время выступления на фестивале Coachella
Известный американский рэпер Kid Cudi сломал ногу во время выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США. Об этом сообщает PageSix.
Исполнитель был госпитализирован с травмой стопы после того, как спрыгнул со сцены во время шоу. «Привет, ребята, я сегодня сломал ногу на шоу. Только вышел из больницы», — написал рэпер в соцсетях.
40-летняя звезда хип-хопа объяснил, что никогда раньше не ломал кости, и назвал несчастный инцидент «немного сумасшедшим». Также он поблагодарил всех за беспокойство.
В 2022 году Kid Cudi рассказал о перенесенном инсульте. Рэпер уточнил, что это случилось в 2016-м, после того как он попал в реабилитационный центр.