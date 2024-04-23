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16:44, 23 апреля 2024Культура

Известный американский рэпер сломал ногу во время выступления на Coachella

Рэпер Kid Cudi сломал ногу во время выступления на фестивале Coachella

Фото: Theo Wargo / Getty Images for Coachella

Известный американский рэпер Kid Cudi сломал ногу во время выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США. Об этом сообщает PageSix.

Исполнитель был госпитализирован с травмой стопы после того, как спрыгнул со сцены во время шоу. «Привет, ребята, я сегодня сломал ногу на шоу. Только вышел из больницы», — написал рэпер в соцсетях.

40-летняя звезда хип-хопа объяснил, что никогда раньше не ломал кости, и назвал несчастный инцидент «немного сумасшедшим». Также он поблагодарил всех за беспокойство.

В 2022 году Kid Cudi рассказал о перенесенном инсульте. Рэпер уточнил, что это случилось в 2016-м, после того как он попал в реабилитационный центр.

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