В Минобороны раскрыли трудности при взятии под контроль Очеретино

Минобороны назвало FPV-дроны ВСУ основной проблемой штурмовых групп в Очеретино

В Минобороны России рассказали, с какими трудностями столкнулись военные при взятии под контроль населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В ведомстве раскрыли трудности военных при взятии под контроль Очеретино и назвали основной проблемой штурмовых групп FPV-дроны, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли в большом количестве. Солдатам приходилось «уворачиваться» от атаковавших беспилотников

5 мая Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль Очеретино. 23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила населенный пункт без соответствующего распоряжения военного командования.