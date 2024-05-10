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05:41, 10 мая 2024Россия

В Минобороны раскрыли трудности при взятии под контроль Очеретино

Минобороны назвало FPV-дроны ВСУ основной проблемой штурмовых групп в Очеретино

Фото: Unsplash

В Минобороны России рассказали, с какими трудностями столкнулись военные при взятии под контроль населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В ведомстве раскрыли трудности военных при взятии под контроль Очеретино и назвали основной проблемой штурмовых групп FPV-дроны, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли в большом количестве. Солдатам приходилось «уворачиваться» от атаковавших беспилотников

5 мая Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль Очеретино. 23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила населенный пункт без соответствующего распоряжения военного командования.

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      Марина Совина
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