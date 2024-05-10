Взрывы прогремели в украинском городе
Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке УкраиныСюжетРакетные удары по Украине:
Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом в Telegram сообщает «Общественное».
О взрывах рассказал находящийся в городе корреспондент издания. На каких объектах произошли взрывы, не уточняется. Также издание не сообщает о масштабе повреждений.
Незадолго до этого в регионе объявляли воздушную тревогу.
Также 10 мая стало известно, что в подконтрольном Украине Херсоне удару подвергся объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, власти региона не уточняли.