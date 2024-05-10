Взрывы прогремели в украинском городе

Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины

Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом в Telegram сообщает «Общественное».

О взрывах рассказал находящийся в городе корреспондент издания. На каких объектах произошли взрывы, не уточняется. Также издание не сообщает о масштабе повреждений.

Незадолго до этого в регионе объявляли воздушную тревогу.

Также 10 мая стало известно, что в подконтрольном Украине Херсоне удару подвергся объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, власти региона не уточняли.