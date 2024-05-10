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10:08, 10 мая 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в украинском городе

Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом в Telegram сообщает «Общественное».

О взрывах рассказал находящийся в городе корреспондент издания. На каких объектах произошли взрывы, не уточняется. Также издание не сообщает о масштабе повреждений.

Незадолго до этого в регионе объявляли воздушную тревогу.

Также 10 мая стало известно, что в подконтрольном Украине Херсоне удару подвергся объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, власти региона не уточняли.

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      Марк Леонов
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