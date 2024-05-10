Зеленский уволил начальника управления Госохраны после срыва попытки покушения

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Рудя после попытки покушения

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) Сергея Рудя. Указ главы государства опубликован 9 мая, отмечает издание «Страна.ua».

По его информации, отставка ожидалась еще несколько дней назад, после срыва попытки покушения на первых лиц государства и задержания двух полковников УГО. К одному из них, Андрею Гуку, у украинских спецслужб давно возникали вопросы, однако его долгое время «прикрывал» Рудь.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вместе с контрразведкой сорвала планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны. По данным ведомства, покушения, в частности, готовились на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки страны (ГУР) Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В результате оперативных действий были задержаны два полковника одного из департаментов Управления Госохраны. Одним из них является Андрей Гук. По данным «Страна.ua», офицер считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. Они вместе учились в академии пограничных войск и являются кумовьями. Согласно источникам издания, Сергей Рудь хотел назначить Гука своим заместителем.