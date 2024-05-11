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11:38, 11 мая 2024Россия

В Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб мужчина

Гладков: в Белгородской области погиб мужчина после удара дрона ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области погиб мужчина в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа, которое подверглось ударам ВСУ посредством квадрокоптера. Гладков уточнил, что дрон сбросил на стоящий у обочины грузовой автомобиль два взрывных устройства. «В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран», — сообщил губернатор.

Также из-за взрыва пострадал второй мужчина — его с осколочными ранениями нижних конечностей доставила бригада скорой помощи в Грайворонскую ЦРБ. Вячеслав Гладков заявил, что машина, по которой был нанесен удар, сильно посечена осколками, на месте работают оперативные службы. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для нас всех…» — подытожил глава Белгородской области.

Ранее в Белгороде и области была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей Белгорода и Белгородской области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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      Андрей Ставицкий
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