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20:40, 11 мая 2024Россия

Часть дома в Печоре с обрушившимся подъездом снесли

МЧС: часть кровли дома в Печоре, где обрушился подъезд, снесли

Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми

Часть кровли дома в Печоре, где обрушился подъезд, снесли в целях безопасности. Об этом сообщило МЧС России по Республике Коми в Telegram-канале.

«Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу Печорский проспект, 69. В здании произошло обрушение части стены с первого по пятый этаж. Всего из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.

По данным МЧС, пострадавших нет. Пункты временного размещения организованы в школе-интернате и детдоме. На данный момент осуществляются работы по разбору завалов.

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