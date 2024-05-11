«Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионат России

«Динамо» победило «Балтику» со счетом 3:2 и возглавило РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над калининградской «Балтикой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Первый мяч на третьей минуте забил нападающий москвичей Константин Тюкавин. На 32-й минуте счет сравнял форвард Анхело Энрикес. На 68-й минуте вывел «Балтику» вперед полузащитник Кирилл Капленко. На третьей добавленной ко второму тайму минуте счет вновь сравнял защитник Роберто Фернандес. На девятой добавленной минуте вырвал победу для «Динамо» хавбек Муми Нгамале.

Таким образом, после 28 матчей «Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ, набрав 53 очка. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 26 очков.

В следующем матче «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» 18 мая. «Балтика» днем позднее на выезде сыграет с «Ростовом».