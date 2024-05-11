Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
3:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Джек Дрэйпер
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Спартак М
1:0
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Маркос Гирон
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Рим (м)
Зенит
0:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Балтика
2:3
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
23:35, 11 мая 2024Спорт

«Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионат России

«Динамо» победило «Балтику» со счетом 3:2 и возглавило РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над калининградской «Балтикой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Первый мяч на третьей минуте забил нападающий москвичей Константин Тюкавин. На 32-й минуте счет сравнял форвард Анхело Энрикес. На 68-й минуте вывел «Балтику» вперед полузащитник Кирилл Капленко. На третьей добавленной ко второму тайму минуте счет вновь сравнял защитник Роберто Фернандес. На девятой добавленной минуте вырвал победу для «Динамо» хавбек Муми Нгамале.

Таким образом, после 28 матчей «Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ, набрав 53 очка. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 26 очков.

В следующем матче «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» 18 мая. «Балтика» днем позднее на выезде сыграет с «Ростовом».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      Экс-судья Шмидт оценил вероятность участия Польше в конфликте на Украине

      «Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионат России

      Акция против закона об иноагентах в Грузии завершилась

      Германия назвала наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

      В Чехии раскрыли планы НАТО по вступлению Украины в альянс

      Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

      Илон Маск анонсировал очередной испытательный полет Starship

      На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

      Евросовет призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше