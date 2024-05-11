Джоковичу попали бутылкой по голове на турнире в Риме

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу попали бутылкой по голове на турнире в Риме

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу попали бутылкой по голове на турнире ATP Masters 1000. Об этом сообщили организаторы соревнований на странице в соцсети X.

Инцидент произошел во время раздачи автографов болельщикам — у одного из фанатов из рюкзака случайно выпала бутылка с водой. Отмечается, что Джоковичу оказали медицинскую помощь. «Его состояние не является поводом для беспокойства», — добавили организаторы.

10 мая серб одержал победу над французом Корентеном Муте в матче второго круга. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. В следующем матче он сыграет против чилийца Алехандро Табила.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 9990 очков.