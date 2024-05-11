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22:05, 11 мая 2024Мир

ЕС назвал требование Израиля эвакуировать жителей Рафаха неприемлемым

Глава Евросовета: требование Израиля эвакуировать жителей Рафаха неприемлемо
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) назвал требование Израиля об эвакуации жителей Рафаха «в небезопасные районы» неприемлемым. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X.

«Мы призываем правительство Израиля соблюдать международное гуманитарное право и не предпринимать наземной операции в Рафахе», — подчеркнул он.

Мишель также повторил призывы Евросоюза к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи. Он также заявил о необходимости продолжить переговоры. Кроме того, Мишель призвал к созданию «независимого Палестинского государства, которое бы жило в мире и безопасности бок о бок с Израилем».

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.

До этого премьер Израиля обозначил цели операции армии в Рафахе. Он подчеркнул, что военные стремятся уничтожить ХАМАС, а также освободить заложников.

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      Марина Совина
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